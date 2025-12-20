Haaland-Doppelpack bei souveränem Heimsieg über die "Hammers"

Manchester City lässt im heimischen Etihad Stadium am 17. Spieltag der Premier League nichts anbrennen und schlägt West Ham United verdient mit 3:0.

Den Torreigen eröffnet Erling Haaland bereits in der Anfangsphase (5.), ehe Tijani Reijnders kurz vor dem Halbzeitpfiff nach Vorlage des Norwegers auf 2:0 stellt (38.).

Die Hausherren diktieren mit 66 Prozent Ballbesitz klar das Geschehen. Auch nach der frühen Führung bleibt City am Drücker, wenngleich eine Behandlungspause für Nico O'Reilly (7.) den Spielfluss kurzzeitig unterbricht. Haaland findet weitere Möglichkeiten vor, verfehlt jedoch sowohl per Kopf (10.) als auch mit dem Fuß (26.) das Ziel.

Nuno Espirito Santos Truppe findet hingegen kaum Mittel gegen die gut stehende Defensive der Gastgeber und kommt im ersten Durchgang nicht zur Geltung. Einzig eine Gelbe Karte für Jarrod Bowen (41.) findet vor dem Pausenpfiff Eingang in die Statistik der "Hammers".

Haaland macht den Deckel drauf

Das Bild ändert sich nach Wiederanpfiff kaum, auch wenn Freddie Potts (48.) City-Torhüter Gianluigi Donnarumma prüft. Auf der Gegenseite scheitert Ruben Dias per Kopf am gegnerischen Schlussmann (50.).

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von West-Ham-Akteur Oliver Scarles (64.) sorgt erneut Haaland für die endgültige Entscheidung zum 3:0 (69.).

In der Schlussphase finden Crysencio Summerville (76.) und der eingewechselte Lucas Paqueta (78.) noch Chancen vor, doch Donnarumma hält seinen Kasten sauber, während Phil Foden im Gegenzug ebenfalls am Torwart scheitert (82.).

Durch den souveränen Heimsieg zieht Manchester City an Arsenal vorbei und grüßt vor dem abendlichen Gastspiel der "Gunners" bei Everton nun mit einem Punkt Vorsprung von der Spitze. West Ham United hält indes bei 13 Zählern, belegt weiterhin den 18. Rang und steckt tief im Abstiegskampf.

Schlusslicht bleibt ohne vollen Erfolg

Weiterhin sieglos bleibt Wolverhampton: Gegen den FC Brentford gibt es ein 0:2.

Die anderen beiden Partien des Nachmittags enden unentschieden: Bournemouth und Burnley trennen sich 1:1, Brighton und Sunderland spielen 0:0.