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FC Chelsea holt 42-fachen Nationalspieler Englands

Trainer Xabi Alonso ist auf der Suche nach einer erfahrenen Verstärkung fündig geworden.

FC Chelsea holt 42-fachen Nationalspieler Englands Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Chelsea hat am Samstag die Verpflichtung von Danny Welbeck vermeldet.

Der 35-jährige Stürmer wechselt von Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion zu den "Blues" und erhält einen Vertrag bis 2028.

"Wenn man von dem Interesse von Chelsea hört, erfüllt einen das mit großem Stolz", sagt Welbeck. "Ich kenne einige der Jungs schon und habe fantastische Gespräche mit dem Manager geführt."

Xabi Alonso will Erfahrung

Neo-Chelsea-Trainer Xabi Alonso machte in diesem Sommer keinen Hehl daraus, den Kader mit erfahrenen Spielern aufstocken zu wollen. Welbeck fällt ohne jeden Zweifel in diese Kategorie.

Der 35-Jährige kickte seit 2020 für Brighton. In 201 Spielen für die "Seagulls" war er an 69 Toren beteiligt. Vor seiner Zeit in Brighton spielte der 42-fache Nationalspieler Englands unter anderem für Manchester United und Arsenal.

Neben Welbeck soll auch Ex-Liverpool-Kapitän Jordan Henderson zu Chelsea wechseln >>>

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