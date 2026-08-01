Fix! Ajax holt ehemaligen deutschen Nationalspieler

Julian Brandt setzt seine Karriere in den Niederlanden fort.

Der 30-jährige Deutsche schließt sich nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund dem Hauptstadtklub Ajax Amsterdam an.

Der 48-malige Nationalspieler kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Spielt erstmals im Ausland

Sportdirektor Jordi Cruijff zeigt sich über den Transfer hocherfreut: "Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns sehr. Wir standen seit mehreren Monaten mit ihm in Kontakt, obwohl er auch die Möglichkeit hatte, bei anderen Klubs zu unterschreiben.

Mit Julian holen wir einen internationalen Topspieler mit enormer Erfahrung und einer hervorragenden Mentalität. Ich bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft viel Qualität verleihen wird."

Nach Stationen bei Bayer Leverkusen und zuletzt bei Borussia Dortmund wagt der ehemalige deutsche Nationalspieler erstmals den Schritt ins Ausland.