Fix! Brentford holt Sangaré, Rapid kassiert Millionen

Lange gab es Gerüchte, nun ist es fix!

Der englische Premier-League-Klub FC Brentford vermeldet am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangaré von RC Lens - und damit auch Rapid eine Freude gemacht.

Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Klub-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro, die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro.

Rapid hatte Sangaré vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.