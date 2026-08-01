Sangaré signed ✅— Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026
We are delighted to confirm the arrival of Mali international midfielder @msangare2002 from Lens for a club-record fee ✍️
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Fix! Brentford holt Sangaré, Rapid kassiert Millionen
Die Wiener erfreuen sich an einer Weiterverkaufsbeteiligung.
Lange gab es Gerüchte, nun ist es fix!
Der englische Premier-League-Klub FC Brentford vermeldet am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangaré von RC Lens - und damit auch Rapid eine Freude gemacht.
Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Klub-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro, die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro.
Rapid hatte Sangaré vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.