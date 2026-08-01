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Fix! Brentford holt Sangaré, Rapid kassiert Millionen

Die Wiener erfreuen sich an einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Fix! Brentford holt Sangaré, Rapid kassiert Millionen Foto: © IMAGO / Sportpix
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Lange gab es Gerüchte, nun ist es fix!

Der englische Premier-League-Klub FC Brentford vermeldet am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangaré von RC Lens - und damit auch Rapid eine Freude gemacht.

Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Klub-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro, die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro.

Rapid hatte Sangaré vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.

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