NEWS

Erster Transfer für Jaissle: Newcastle holt wohl neuen Keeper

Jaissle wird seinen Job bei Newcastle zeitnah antreten. Um die Saison erfolgreich zu bestreiten, soll ein neuer Keeper kommen. Dieser ist ein ehemaliger Teamkollege von Florian Grillitsch.

Erster Transfer für Jaissle: Newcastle holt wohl neuen Keeper
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es dürfte nur noch eine Frage von Stunden sein, bis Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle offiziell als neuer Trainer von Newcastle United präsentiert wird.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano hat der Deutsche seinen Vertrag bereits unterschrieben.

Neuzugang aus Portugal

Noch vor seiner offiziellen Vorstellung zeichnet sich nun der erste Neuzugang unter Jaissle ab. Newcastle hat sich laut Romano mit dem tschechischen Torhüter Lukáš Horníček auf einen Transfer geeinigt und zieht dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Pfund. Der 24-Jährige wechselt vom portugiesischen Erstligisten SC Braga nach England.

Horníček hat sich mit den "Magpies" bereits auf die persönlichen Vertragsbedingungen verständigt und wird nach dem erfolgreichen Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterzeichnen.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fix! Newcastle verliert kurz vor Saisonstart Trainer

Fix! Newcastle verliert kurz vor Saisonstart Trainer

Premier League
Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Österreicher wird wohl Co-Trainer bei Newcastle United

Premier League
Zwei Jahre vor Ablauf: Mudryks Dopingsperre aufgehoben

Zwei Jahre vor Ablauf: Mudryks Dopingsperre aufgehoben

Premier League
1
ÖFB-Legionär Klarer erlebt turbulenten Test gegen Barcelona

ÖFB-Legionär Klarer erlebt turbulenten Test gegen Barcelona

International
Jaissle-Nachfolge? Ex-Liverpool-Coach pfeift wohl darauf

Jaissle-Nachfolge? Ex-Liverpool-Coach pfeift wohl darauf

International
1
Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

Real-Angreifer wechselt offenbar in die Premier League

La Liga
1
Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Premier League
19

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Newcastle United Matthias Jaissle Sporting Braga Gerüchteküche