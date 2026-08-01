Erster Transfer für Jaissle: Newcastle holt wohl neuen Keeper

Es dürfte nur noch eine Frage von Stunden sein, bis Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle offiziell als neuer Trainer von Newcastle United präsentiert wird.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano hat der Deutsche seinen Vertrag bereits unterschrieben.

Neuzugang aus Portugal

Noch vor seiner offiziellen Vorstellung zeichnet sich nun der erste Neuzugang unter Jaissle ab. Newcastle hat sich laut Romano mit dem tschechischen Torhüter Lukáš Horníček auf einen Transfer geeinigt und zieht dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Pfund. Der 24-Jährige wechselt vom portugiesischen Erstligisten SC Braga nach England.

Horníček hat sich mit den "Magpies" bereits auf die persönlichen Vertragsbedingungen verständigt und wird nach dem erfolgreichen Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterzeichnen.