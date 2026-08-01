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ÖFB-Legionär Klarer erlebt turbulenten Test gegen Barcelona

Christoph Klarer steht gegen den FC Barcelona zweimal im Mittelpunkt: Der ÖFB-Legionär verschuldet einen Elfmeter, liefert aber auch einen Assist.

ÖFB-Legionär Klarer erlebt turbulenten Test gegen Barcelona Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der ÖFB-Legionär Christoph Klarer stand am Freitag beim 2:2-Testspiel von Birmingham City gegen den FC Barcelona über die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

In der 40. Minute rückt der Kapitän des Championship-Klubs unfreiwillig in den Mittelpunkt.

Der 26-jährige Innenverteidiger kommt gegen den ägyptischen WM-Fahrer Hamza Abdelkarim zu spät und verursacht einen Elfmeter. Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt souverän zum 1:1-Ausgleich.

Zuvor hatte Priske Birmingham in der 31. Minute in Führung gebracht.

Klarer mit Assist

Nach der Pause dreht Barcelona die Partie: Erneut ist es der erst 18-jährige Abdelkarim, der in der 60. Minute zum 2:1 für die Katalanen trifft.

Christoph Klarer kann aber seinen Fehler wieder gutmachen und hat entscheidenden Anteil am Ausgleich. In der 67. Minute verlängert der Österreicher einen Freistoß per Kopf, woraufhin Solis zum 2:2 nur noch einschieben muss.

Das geschah vor den Augen von Jude Bellingham, der das Spiel seines ehemaligen Klubs beobachtete.

In einem belanglosen Elfmeterschießen gewann Birmingham mit 3:2.

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