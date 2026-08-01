Barcelona investiert Millionen in belgischen Youngster

Der FC Barcelona verpflichtet den belgischen Nachwuchsspieler Jesse Bisiwu von Club Brügge.

Der 18-jährige Flügelspieler unterschreibt bei den Blaugrana einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031. Medienberichten zufolge soll eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro fließen.

Bei U17-EM in Elf des Turniers

Erstmals auf großer Bühne machte Bisiwu bei der U17-Europameisterschaft 2025 auf sich aufmerksam. Mit Belgien erreichte der Flügelspieler das Halbfinale und wurde dank seiner starken Leistungen in die Elf des Turniers gewählt.

Seine fußballerische Ausbildung begann Bisiwu bei OH Leuven, ehe er 2020 in die Nachwuchsakademie des FC Brügge wechselte.

In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er zudem internationale Erfahrung in der UEFA Youth League. Dort absolvierte der Offensivspieler 14 Partien und erzielte drei Treffer.