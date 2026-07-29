Viel Erfahrung: Chelsea landet wohl Transferdoppelschlag

Transferdoppelschlag für den FC Chelsea und Xabi Alonso!

Medienberichten besagen, dass sich die Blues in Kürze über deutlich mehr Erfahrung in den eigenen Reihen freuen dürfen - und das gleich doppelt.

Laut "The Athletic" soll Stürmer Danny Welback von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge stoßen. Der 42-fache englische Nationalspieler hat in Brighton noch bis Juni 2027 Vertrag, über die Höhe der ausständigen Ablösesumme ist nichts bekannt.

Außerdem soll Jordan Henderson, der im WM-Kader von Thomas Tuchel stand, Chelsea künftig ebenfalls verstärken. Trotz Restvertrag beim FC Brentford soll der 36-Jährige den Londonern laut Transfer-Experte Fabrizio Romano keine Ablöse kosten.