Viel Erfahrung: Chelsea landet wohl Transferdoppelschlag
Einem Bericht zufolge sollen die Blues zwei erfahrene Engländer an Land ziehen.
Transferdoppelschlag für den FC Chelsea und Xabi Alonso!
Medienberichten besagen, dass sich die Blues in Kürze über deutlich mehr Erfahrung in den eigenen Reihen freuen dürfen - und das gleich doppelt.
Laut "The Athletic" soll Stürmer Danny Welback von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge stoßen. Der 42-fache englische Nationalspieler hat in Brighton noch bis Juni 2027 Vertrag, über die Höhe der ausständigen Ablösesumme ist nichts bekannt.
Außerdem soll Jordan Henderson, der im WM-Kader von Thomas Tuchel stand, Chelsea künftig ebenfalls verstärken. Trotz Restvertrag beim FC Brentford soll der 36-Jährige den Londonern laut Transfer-Experte Fabrizio Romano keine Ablöse kosten.