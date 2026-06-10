Glasners Milan-Vertrag ist bereit - Muss er auf Rangnick warten?

Oliver Glasner steht vor einem Deal mit AC Milan, das stand am Dienstag schon in den italienischen Medien. >>>

Laut "Gazzetta dello Sport" habe man sich jetzt auf einen Vertrag geeinigt. Zwei Jahre soll Glasner unterschreiben, mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Das Jahresgehalt belaufe sich auf drei bis vier Millionen Euro.

Weniger Gage als Vorgänger

Damit würde der Oberösterreicher weniger verdienen als Vorgänger Massimiliano Allegri. Auf die Präsentation muss er allerdings noch warten.

Zuerst soll nämlich der neue technische Direktor präsentiert werden, hierbei gilt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Wunschkandidat.

Kein Kontakt zuletzt mit Rangnick

Der Deutsche zögerte aber zuletzt. In den letzten Stunden habe es auch keinen Kontakt zwischen Milan und dem ÖFB-Trainer gegeben.

So muss Glasner geduldig auf Rangnicks Entscheidung warten.

Der Oberösterreicher gilt aber auch bei einem anderen Sportchef als Favorit auf den Milan-Posten. Die "Gazzetta dello Sport" schließt aber nicht aus, dass ein anderer technischer Direktor mit einem anderen Übungsleiter antritt.