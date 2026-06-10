Rangnick? Milan-Legende Evani zweifelt bei einem Punkt

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat die Qual der Wahl. Offerten als Technischer Direktor bei AC Milan und eine Verlängerung beim ÖFB liegen am Tisch.

Der Deutsche hat sich noch nicht entschieden, verzögert damit wohl auch eine mögliche Ernennung von Oliver Glasner zum Milan-Cheftrainer >>>

Lob für Rangnick

Alberico Evani ist in Mailand eine absolute Vereinslegende, der 63-Jährige lief 13 Jahre (1980-1993) für die Profis auf, wurde vom Klub auch ausgebildet. Mit dem Verein wurde er drei Mal Meister, zwei Mal Europapokalsieger der Landesmeister und zwei Mal Sieger im UEFA Super Cup.

1981 stieg er weiters mit dem Verein als Zweitligameister auf. Für Rangnick hat Evani positive Worte: "Ein Name, der Fußballkennern wohlbekannt und selbst AC-Milan-Fans kein Unbekannter ist, da er vor einigen Jahren als möglicher Trainer gehandelt wurde."

Timing nicht pefekt

Er beschreibt den Deutschen als Mann mit klaren Ideen und Prinzipien. "Aber ich habe leichte Zweifel am Timing. Was ist mit der WM mit Österreich? Milan ist offensichtlich jetzt schon hinter dem Zeitplan für kommende Saison, und wenn der neue technische Direktor dann über einen Monat lang auf der anderen Seite der Welt an andere Dinge denken muss, ist das natürlich verständlich."

Zu Glasner meint die Vereinslegende: "Ich halte es für positiv, wenn zwischen der Vereinsführung und dem Trainer eine klare und gemeinsame Linie besteht. Beide haben die Vorstellungen des jeweils anderen hinsichtlich Taktik und Spielerauswahl im Kopf, da sie bereits in Salzburg zusammengearbeitet haben."

War Europameister mit Italien

Für ein endgültiges Urteil habe er aber den Oberösterreicher zu wenig verfolgt.

Evani war zuletzt zwischen April und Saisonende Cheftrainer beim Sampdoria Genoa, hielt mit dem Klub die Serie B.

Seine größten Erfolge feierte er als Co der Nationalmannschaft von Roberto Mancini. Mit Italien wurde man 2021 Europameister.