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Deutscher Topklub gewinnt wohl Rennen um Mega-Talent Eichhorn

Der Transferpoker um das 16-jährige Mittelfeldjuwel ist offenbar entschieden. Mehrere Topklubs ziehen dabei den Kürzeren.

Deutscher Topklub gewinnt wohl Rennen um Mega-Talent Eichhorn Foto: © IMAGO / Contrast
Textquelle: © LAOLA1
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Kennet Eichhorn bleibt offenbar in Deutschland.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll Bundesligist Bayer 04 Leverkusen das Rennen um den 16-Jährigen für sich entschieden haben.

Eichhorn, der derzeit noch beim Zweitligisten Hertha BSC unter Vertrag steht, soll dafür Angebote von RB Leipzig und dem FC Liverpool ausgeschlagen haben. Stattdessen habe er Bayer Leverkusen bereits seine feste Zusage gegeben.

Da in Eichhorns Vertrag bei der Hertha eine Ausstiegsklausel verankert ist, sind keine Verhandlungen zwischen den Vereinen erforderlich.

Der Mittelfeldspieler kann dem Vernehmen nach für rund neun Millionen Euro wechseln und könnte seinen Medizincheck noch am heutigen Mittwoch absolvieren. Anschließend soll er in Leverkusen einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Eichhorn gilt als Ausnahmetalent

Eichhorn gilt als eines der größten Talente seiner Generation und feierte am 10. August 2025 im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen sein Profidebüt für seinen Ausbildungsklub Hertha BSC.

Der U17-Nationalspieler Deutschlands kommt trotz seines jungen Alters bereits auf 19 Einsätze für die "Alte Dame", in denen ihm zwei Tore gelangen.

Aufgrund seiner Ausstiegsklausel in diesem Transfersommer entwickelte sich im Laufe der abgelaufenen Rückrunde eine regelrechte Transfersaga um den 16-Jährigen, in die mehrere Vereine verwickelt waren.

Auch dem FC Bayern wurde großes Interesse an Eichhorn nachgesagt, schlussendlich sollen sich die Münchner aber aufgrund hoher Handgeldforderungen des Spielers gegen einen Transfer entschieden haben.

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