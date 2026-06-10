Deutscher Topklub gewinnt wohl Rennen um Mega-Talent Eichhorn

🚨💥 EXCLUSIVE | Kennet Eichhorn to Bayer 04 Leverkusen - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2026
The 16 y/o gem has now given his final green light. Rejections have been sent to all other clubs.
Eichhorn will join Leverkusen from Hertha BSC via a release clause worth €8-9m. Contract until 2031. Medical… pic.twitter.com/wZx6113evJ
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