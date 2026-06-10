Bericht: FC Bayern denkt über Verkauf von Star-Verteidiger nach
Die Verletzungsanfälligkeit des Defensivspielers soll bei den Münchnern zu einem Umdenken geführt haben. Trotz langfristigen Vertrags soll ein Verkauf des 25-Jährigen im Raum stehen.
Verlässt Alphonso Davies im Sommer den FC Bayern?
Zumindest laut einem Bericht der "Sport Bild" soll ein Abschied des kanadischen Nationalspielers aus München im Raum stehen.
Zwar galt Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany lange als Befürworter des Linksverteidigers, dessen Verletzungsanfälligkeit soll aber zu einem Umdenken bei dem 40-Jährigen geführt haben.
Interesse aus Saudi-Arabien
Davies verlängerte seinen Vertrag an der Säbener Straße erst Anfang 2025 vorzeitig bis 2030 und bekannte sich damals trotz anhaltender Real-Gerüchte zum FC Bayern.
In der vergangenen Saison fand der 25-Jährige allerdings nie wirklich in den Rhythmus, musste sich nach seiner langen Verletzungspause in der Außenverteidiger-Hierarchie hinter Josip Stanisic und Konrad Laimer einordnen. Insgesamt kam er wettbewerbsübergreifend auf 23 Einsätze.
Interesse an Davies, der Kanada bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase fehlen dürfte (Mehr Infos>>>), soll es laut dem Bericht der "Sport Bild" aus Saudi-Arabien geben.
Brown als Nachfolger?
Ein Indiz für ein mögliches Umdenken beim FC Bayern ist auch das große Interesse der Münchner an DFB-Nationalspieler Nathaniel Brown.
Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt soll vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister stehen, Verhandlungen zwischen den Klubs bereits laufen (Mehr Infos>>>).
Insbesondere Vincent Kompany soll als großer Fan des 22-Jährigen gelten, der auch von mehreren anderen internationalen Topklubs umworben wird.