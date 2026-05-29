Fix! Dieser Argentinien-Kader wartet auf das ÖFB-Team

Argentinien geht als Titelverteidiger in die WM 2026. In der Gruppe warten Jordanien, Österreich und Algerien.

Jetzt steht jener Kader, der auf das ÖFB-Team wartet. Lionel Scaloni hat seine 26 Mann für das Turnier festgelegt. Aus dem Großkader gestrichen wurde Real-Profi Franco Mastantuono. Ebensowenig an Bord ist Gianluca Prestianni, der Benfica-Profi wäre ohnehin nach vermeintlichen rassistischen Äußerungen gegen Vinicius Junior (im CL-Duell gegen Real) am Anfang gesperrt gewesen.

Wenig überraschend wurde auch Ex-Salzburger Nicolas Capaldo aus dem 55-Mann-Aufgebot gestrichen, der HSV-Profi wartet weiter auf sein erstes Länderspiel.

Erwartungsgemäß dabei ist Superstar Lionel Messi (Inter Miami), auch der zuletzt verletzte Spurs-Kapitän Cristian Romero ist im Aufgebot.

Der argentinische WM-Kader:

Torhüter: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Verteidiger: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Mittelfeldspieler: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Angreifer: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Mailand).