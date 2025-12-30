NEWS

Crystal Palace: Rekordtransfer für Glasner

Crystal Palace steht kurz vor der Verpflichtung von Offensivspieler Brennan Johnson und wird damit den vereinsinternen Ablöserekord brechen.

Am Sonntag ist Brennan Johnson noch zu einem Kurzeinsatz gegen Crystal Palace (zum Spielbericht>>>) im Trikot der Tottenham Hotspur gekommen - nun steht der 24-jährige Offensivspieler vor einem Wechsel zum Klub von Oliver Glasner.

Übereinstimmenden Medienberichten aus England zu Folge sind sich die beiden Londoner Klubs bereits über die Ablösemodalitäten einig, einzig die finale Zusage des Spielers fehlt noch.

Johnson wird Palace-Rekordtransfer

Dabei wird Johnson zum Rekordeinkauf der "Eagles" avancieren: 40 Millionen Euro dürfte sich Palace die Dienste des 42-fachen walisischen Internationalen kosten lassen. Für Christian Benteke haben die "Glaziers" 2016 31,2 Millionen Euro an Liverpool überwiesen.

Für Tottenham wird Johnson indes zum Verlustgeschäft: 2023 haben die Spurs 55 Millionen Euro für den Waliser an Nottingham Forest bezahlt, der nach der Verpflichtung von Mohammed Kudus im vergangenen Sommer seinen Stammplatz verloren hat.

