Oliver Glasner ist nach dem FA-Cup Sieg im vergangenen Jahr sowie einer starken Hinrunde mit Crystal Palace in der Premier League einer der begehrtesten Trainer am internationalen Markt. Der Vertrag des Österreicher läuft mit Saisonende bei den "Eagles" aus.

Nach Informationen des gewöhnlich gut informierten Transferexperten Fabrizio Romano plant Glasner offenbar nicht, seinen Vertrag in London zu verlängern.

Demnach soll der 50-Jährige diese Entscheidung bereits getroffen haben, konkrete nächste Schritte sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt folgen.