Glasners Crystal Palace kassiert späten Ausgleich gegen Fulham

Das London-Derby zwischen Crystal Palace und Fulham FC am 19. Spieltag der Premier League endet 1:1 - ein bitteres Unentschieden für die Hausherren.

Glasners Mannschaft führt lange durch Matetas Kopfballtreffer kurz vor der Pause, doch der eingewechselte Tom Cairney sorgt spät für den Ausgleich der Gäste.

Das Remis hilft beiden Teams im dichten Tabellenmittelfeld der Premier League nicht wirklich weiter.

Mateta köpft Palace zur Pausenführung

Vor heimischer Kulisse im Selhurst Park erwischt Crystal Palace den besseren Start in eine intensive Partie. Obwohl Fulham mehr vom Spiel hat und den Ballbesitz mit 58% dominiert, zeigen sich die "Eagles" eiskalt vor dem Tor.

Kurz vor der Halbzeitpause ist es dann so weit: Nach einer präzisen Vorlage von Nathaniel Clyne steigt Jean-Philippe Mateta am höchsten und köpft den Ball unhaltbar zur 1:0-Führung für Crystal Palace in die Maschen.

Mit diesem knappen Vorsprung geht es für Glasners Elf in die Kabinen.

Joker Cairney bestraft Palace spät

Nach dem Seitenwechsel erhöht Fulham den Druck und drängt vehement auf den Ausgleich. Das Spiel wird zunehmend ruppiger, was sich vor allem bei den Gästen bemerkbar macht: Schiedsrichter Tony Harrington zückt insgesamt fünfmal die Gelbe Karte gegen Fulham-Spieler, während Palace ohne Verwarnung durch die Partie kommt.

Marco Silvas Mannschaft investiert mehr, kommt auf insgesamt 15 Torschüsse im Vergleich zu den 11 von Palace.

Der unermüdliche Einsatz zahlt sich aus: In der Schlussphase verwandelt der eingewechselte Tom Cairney eine Vorlage von Sasa Lukic zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich.

Auch Oliver Glasner versucht mit mehreren Wechseln, darunter die Hereinnahme von Christantus Uche und Romain Esse, neue Impulse zu setzen, doch der Siegtreffer will nicht mehr fallen.

Für beide Teams fühlt sich dieses Unentschieden wie eine verpasste Chance an. Während Crystal Palace eine Führung aus der Hand gibt, kann Fulham trotz optischer Überlegenheit und mehr Torschüssen (5 zu 2 auf das Tor) nicht den vollen Erfolg einfahren.

Liverpool kommt nicht über Remis hinaus

Für Liverpool gibt es gegen Leeds United einen Punkt zu holen. Die Reds müssen zuhause ein 0:0 hinnehmen.

Leeds beginnt stark, Liverpool kann aber nach und nach das Kommando übernehmen. Dennoch fehlen die Großchancen. Nach der Pause gehen die Gäste vermeintlich in Führung (81.). Calvert-Lewis befindet sich bei seinem sehenswerten Treffer im Abseits.

Liverpool drängt weitergehend auf die Führung, während Leeds tief steht und leidenschaftlich verteidigt. Trotz einer Schlussoffensive und insgesamt 16 Torschüssen gelingt es Liverpool nicht, das Abwehrbollwerk zu knacken. Das Spiel endet somit ohne Sieger.

Liverpool verbleibt damit auf dem vierten Tabellenplatz, während Leeds United weiterhin den 16. Rang belegt.

