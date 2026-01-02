NEWS

Das sind die Trainerkandidaten beim FC Chelsea

Der Favorit soll sich herauskristallisieren. Steht auch Oliver Glasner auf der Shortlist?

Wer wird Nachfolger von Enzo Maresca beim FC Chelsea?

Nachdem sich die "Blues" von ihrem Trainer am Neujahrstag getrennt haben, haben die Verantwortlichen an der Stamford Bridge nun eine Shortlist für seine Nachfolge erstellt.

Favorit soll laut diversen Medienberichten Straßburg-Trainer Liam Rosenior sein. Erste interne Gespräche haben bereits stattgefunden.

Der RC Straßburg, der denselben Eigentümer wie Chelsea hat, sondiert derweil mögliche Ersatzkandidaten, falls Rosenior zum neuen Cheftrainer in London ernannt wird.

Glasner auf der Shortlist?

Eine Verpflichtung Glasners gilt als unwahrscheinlich. Berichten zufolge führte Oliver Glasners Ärger bereits dazu, dass Crystal Palace den Transfer von Marc Guehi zu Liverpool am Deadline-Day platzen ließ – wie er auf die häufigen Personalwechsel bei Chelsea reagieren würde, lässt sich nur vermuten.

So soll auch das fehlende Mitspracherecht von Ex-Trainer Maresca bei Transferentscheidungen ein Grund für die "zerbrochene" Beziehung gewesen sein.

Nach Informationen der „BBC“ ist eine Verpflichtung des Crystal-Palace-Trainers bei Chelsea jedoch ohnehin nicht realistisch, da der Verein seinen Spielstil nicht ändern will und Glasner mit seinem 3-4-2-1 eine andere Spielart pflegt.

Neben Rosenior werden in englischen Medien auch Bournemouth-Trainer Andoni Iraola und Fulham's Marco Silva als Nachfolger gehandelt.

McFarlane gegen City an der Seitenlinie

Porto-Coach Farioli soll hingegen entgegen vieler Medienberichte nicht zu den Kandidaten zählen. Er sagte zuletzt zu den Fans des portugiesischen Klubs, dass er bleiben werde. Eine Verpflichtung wäre aufgrund einer kolportierten Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Pfund ohnehin nicht günstig.

Am Sonntag gegen Manchester City wird wohl U21-Trainer Calum McFarlane an der Seitenlinie stehen.

