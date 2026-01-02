NEWS

Eintracht Frankfurt verpflichtet Drittliga-Talent

Der 21-Jährige spielte zuletzt eineinhalb Jahre bei Hoffenheim in der U23.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Drittliga-Talent Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Eintracht Frankfurt schlägt erneut am Transfermarkt zu.

Der deutsche Bundesligist verpflichtet den 21-jährigen Ayoube Amaimouni-Echghouyab von TSG Hoffenheim. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Seit Sommer 2024 spielte der Offensivmann für die U23 der TSG. Vergangenen Sommer durfte er mit dem Team den Meistertitel in der Regionalliga Südwest feiern.

In der aktuellen Hinrunde durfte Amaimouni-Echghouyab in der dritten Liga nach 18 Einsätzen über neun Tore und sechs Assists jubeln. Damit ist er der Spieler mit den fünftmeisten Torbeteiligungen der Liga.

"Sprung über zwei Ligen erfordert Anlaufzeit"

"Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn", wird Sportdirektor Timmo Hardung auf der Website der Frankfurter zitiert.

Dazu ergänzt er: "Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden".

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Ilzer-Schützling per Leihe zu Bundesliga-Konkurrenten

Ilzer-Schützling per Leihe zu Bundesliga-Konkurrenten

Deutsche Bundesliga
Kuntz verlässt überraschend den Hamburger SV

Kuntz verlässt überraschend den Hamburger SV

Deutsche Bundesliga
1
Xaver Schlager: Top-Klub intensiviert Bemühungen

Xaver Schlager: Top-Klub intensiviert Bemühungen

Serie A
68
Fix! Deutscher Bundesligist sorgt für Silvester-Transfer

Fix! Deutscher Bundesligist sorgt für Silvester-Transfer

Deutsche Bundesliga
1
Fix! AC Milan verpflichtet deutschen Nationalspieler

Fix! AC Milan verpflichtet deutschen Nationalspieler

Serie A
1
Neuer Interessent! Sterling vor Abgang bei Chelsea

Neuer Interessent! Sterling vor Abgang bei Chelsea

Premier League
Favoriten tun sich schwer und lassen in der Premier League Punkte

Favoriten tun sich schwer und lassen in der Premier League Punkte

Premier League
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eintracht Frankfurt