Eintracht Frankfurt verpflichtet Drittliga-Talent

Eintracht Frankfurt schlägt erneut am Transfermarkt zu.

Der deutsche Bundesligist verpflichtet den 21-jährigen Ayoube Amaimouni-Echghouyab von TSG Hoffenheim. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Seit Sommer 2024 spielte der Offensivmann für die U23 der TSG. Vergangenen Sommer durfte er mit dem Team den Meistertitel in der Regionalliga Südwest feiern.

In der aktuellen Hinrunde durfte Amaimouni-Echghouyab in der dritten Liga nach 18 Einsätzen über neun Tore und sechs Assists jubeln. Damit ist er der Spieler mit den fünftmeisten Torbeteiligungen der Liga.

"Sprung über zwei Ligen erfordert Anlaufzeit"

"Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn", wird Sportdirektor Timmo Hardung auf der Website der Frankfurter zitiert.

Dazu ergänzt er: "Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden".