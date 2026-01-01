Saisonziele in Gefahr! Chelsea entlässt Maresca zum Jahreswechsel

Paukenschlag bei den "Blues"!

Der FC Chelsea trennt sich von Chefcoach Enzo Maresca. Das geben die Londoner am Neujahrstag bekannt.

Damit reagiert Chelsea auf die schwachen Ergebnisse der vergangenen Wochen. Nach einem starken 3:0-Heimerfolg in der Champions League über Barcelona und dem beachtlichen 1:1-Remis gegen Arsenal folgten nämlich im Dezember lediglich zwei Siege aus acht Pflichtspielen.

Chelsea verlor damit mit 30 Zählern als Tabellenfünfter den Anschluss an das Spitzentrio um Arsenal (45), Manchester City (40) und Aston Villa (39). Dabei führte der Erfolgscoach die Londoner in der Vorsaison noch zum Conference League-Triumph und zum Titel in der Klub-WM.

"Zerbrochene" Beziehung - Engagement bei den "Skyblues"?

Denn Maresca kritisierte offenbar unlängst eine fehlende Wertschätzung gegenüber den Klubbossen. Ebenso sei er auch von einem fehlenden Mitspracherecht bei Transferentscheidungen enttäuscht gewesen und sprach von einer "zerbrochenen" Beziehung.

Zudem wird der Italiener als möglicher Guardiola-Nachfolger bei Manchester City gehandelt, sofern der City-Coach die "Skyblues" am Ende der Saison verlässt.

Für Chelsea steht ein Nachfolger auch bereits im Raum. Als Maresca-Nachfolger ist Liam Rosenior im Gespräch. Der aktuelle Chefcoach des französischen Vereins Racing Straßburg brilliert seit Sommer 2024 mit starken Leistungen in der Lique 1.