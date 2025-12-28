Crystal Palace Crystal Palace CRY Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT
Heute 17:30 Uhr
NEWS

Premier League heute: Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Die "Eagles" empfangen am 18. Spieltag im hauseigenen Selhurst Park die Spurs. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg ist das Team von Oliver Glasner auf ein Erfolgserlebnis aus. LIVE-Infos:

Premier League heute: Crystal Palace - Tottenham Hotspur Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 18. Spieltag der englischen Premier League kommt es zum London-Derby zwischen Crystal Palace und den Spurs (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Für beide Klubs ist es eine richtungsweisende Partie, will man den Kontakt zu den europäischen Plätzen aufrechterhalten. Das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace ist aktuell Neunter, hat drei Punkte Rückstand auf Rang fünf.

Die Spurs rangieren indes auf Platz 14, dem Team von Thomas Frank fehlen bereits vier Punkte auf die "Eagles". Beide Teams blieben in der Liga zuletzt zwei Mal in Folge ohne Sieg.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs gab es am 11. Mai - damals gewann Crystal Palace durch einen Doppelpack vom nunmehrigen Arsenal-Kicker Eberechi Eze mit 2:0.

