NEWS

Favoriten tun sich schwer und lassen in der Premier League Punkte

Manchester City und Tottenham kämpfen auswärts um wichtige Punkte, doch Sunderland und Brentford halten dagegen.

Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die Premier League präsentiert sich zum Start ins Jahr 2026 nicht in Torlaune. In Sunderland stemmt sich der Gastgeber gegen den Favoriten Manchester City und erkämpft ein 0:0.

Erst in der Schlussphase drängen die "Skyblues" auf die Führung: Haaland sucht den Abschluss, Gvardiol trifft in der 74. Minute nur den Pfosten - Pech für die Gäste.

Sunderland verteidigt leidenschaftlich, setzt auf Konter. Trotz aller Bemühungen bleibt es beim torlosen Remis.

Keine Tore in der Hauptstadt

Auch in London endet das Duell zwischen Tottenham und Brentford 0:0.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte häufen sich die Chancen: Kudus und Richarlison verpassen für Spurs, während Brentford über Janelt, Henderson und Thiago gefährlich wird.

Gelbe Karten und intensive Zweikämpfe prägen die Schlussphase. Brentford drückt mit Freistößen und Ecken, doch der Ball will nicht ins Tor. Es bleibt bei keinem Treffer und so teilen sich die Teams die Punkte.

Manchester City bleibt mit 41 Punkten auf Rang zwei und verpasst die Chance, auf Arsenal (45 Punkte) allmählich anzuschließen. Sunderland verteidigt Platz sieben mit nun 29 Punkten.

Brentford hält sich mit 27 Zählern auf Rang neun, während Tottenham nach dem Remis bei 26 Punkten bleibt und aktuell Platz zwölf belegt.

