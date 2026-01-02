Neuer Interessent! Sterling vor Abgang bei Chelsea

Bei Raheem Sterling und Chelsea dürfte es wohl keine Zukunft mehr geben.

Der 82-malige Nationalspieler Englands soll nun erneut vor dem Absprung stehen. Nachdem er die letzte Saison leihweise bei Arsenal gespielt hat, ist nun West Ham an einer Verpflichtung interessiert.

Der Spieler soll einem Wechsel aber nur zustimmen wollen, sollte der Verein einen dauerhaften Transfer anstreben. Eine Leihe soll für den 31-Jährigen nicht mehr infrage kommen.