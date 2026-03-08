Blockbuster-Transfer wackelt: Real blitzt wohl bei ManCity ab

Eigentlich wollte Real Madrid im kommenden Sommer ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen.

In dieser Saison kriselt es aktuell bei den "Königlichen", nach dem Aus von Xabi Alonso im vergangenen Jahr konnte auch dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa nicht überzeugen. Vereinspräsident Florentino Perez sieht insbesondere im Kader deutliches Verbesserungspotenzial, will im Sommer nachlegen. Im Visier: Unter anderem Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri, der 2024 den Ballon d'Or gewonnen hat.

Für ihn wollten die Madrilenen tief in die Tasche greifen, im Raum stand eine Ablösesumme von rund 115 Millionen Euro. Dazu dürfte es aber offenbar nicht kommen.

City will Rodri behalten

Wie der italienische Transferinsider Nicolo Schira am Sonntag vermeldet, haben die "Cityzens" kein Interesse an einem Verkauf des Spaniers, der unter Cheftrainer Pep Guardiola gesetzt ist und als Schlüsselspieler in dessen System gilt.

Er gelte als unverkäuflich, wodurch sich Real Madrid wohl anderweitig umsehen muss. In Manchester ist Rodri noch bis Sommer 2027 gebunden. Der 29-Jährige spielt seit 2019 bei City, wechselte damals von Reals Stadtrivalen Atletico Madrid für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro nach England.