NEWS

Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB

Geschäftsführer Lars Ricken bestätigt, dass der Vertrag mit dem 29-Jährigen nicht verlängert wird.

Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB



Julian Brandt wird Borussia Dortmund im kommenden Sommer verlassen.

Nach dem knappen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln (zum Spielbericht>>>) erklärt Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber Sky, dass es "offene Gespräche gegeben habe, nach denen wir uns einig waren, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird."

Noch vor wenigen Wochen ist sogar eine Verlängerung im Raum gestanden, nun wird der offensive Mittelfeldspieler nach sieben Jahren ablösefrei den Verein verlassen.

Brandt, der für Dortmund bisher in 298 Spielen auf dem Platz gestanden ist, in denen er 56 Tore geschossen und weitere 69 aufgelegt hat, ist 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. Mit der Borussia hat der Rechtsfuß 2021 den DFB-Pokal gewonnen.

