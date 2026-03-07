Chelsea rettet sich gegen dezimiertes Wrexham eine Runde weiter

In der fünften Runde des FA Cups unterliegt der AFC Wrexham zu Hause dem FC Chelsea mit 2:4 nach Verlängerung.

Von Anpfiff Weg machr der FC Chelsea keinen Hehl daraus, wer der Favorit ist. Die Londoner haben viel Ballbesitz und dominieren die Partie, während sich die Hausherren aufs Umschaltspiel und das Verteidigen konzentrieren.

Das erste Tor der Begegnung erzielen dennoch die Hausherren. Callum Doyle schlägt einen langen Ball hinter die Abwehrkette der Gäste und findet Sam Smith, der allen davon läuft und den Ball flach ins Eck einschiebt (18.).

In der 40. Minute gelingt dem FC Chelsea dann der Ausgleich. Alejandro Garnacho bringt den Ball aufs Tor, wo George Thomason den Ball gerade noch von der Linie kratzen kann, aber den bereits geschlagenen ehemaligen Sturm-Goalie Arthur Okonkwo abschießt. Von der Schulter des Thorhüters springt der Ball ins Tor.

Wrexham spielt munter auf

Der AFC Wrexham kommt voller Spielfreude aus der Kabine und erarbeitet Chance um Chance. In der 79. Minute ist es so weit, der stark aufspielende Callum Doyle fälscht einen Fernschuss unhaltbar für Robert Sanchez zum 2:1 mit der Hacke ab.

Doch Chelsea wird auch dank der Einwechslungen gegen Ende immer stärker und kann zum 2:2 ausgleichen. Josh Acheampong nutzt einen Fehler in der Defensive der Hausherren eiskalt aus (82.). Pedro Neto hat mit seinem Fernschuss den Sieg für Chelsea am Fuß, trifft aber nur das Gebälk.

Eine Karte, die alles verändert

In der 3. Minute der Nachspielzeit unterbindet George Dobson einen Chelsea-Angriff über Garnacho mit einer brutalen Grätsche und fliegt folgerichtig vom Platz.

Zwar rettet sich Wrexham in die Verlängerung, doch die Hausherren können in Unterzahl dem Druck von Chelsea nicht lange standhalten. Garnacho trifft per sehenswerten volley zur 3:2-Führung (98.).

In der 115. Spielminute trifft Wrexham zum dritten Mal, doch Torschütze Lewis Brunt steht Zentimeter im Abseits. In Minute 120.+5 setzt Joao Pedro mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

Durch den Sieg steht der FC Chelsea im Viertelfinale des FA-Cups.