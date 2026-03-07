FA-Cup: Arsenal zittert sich gegen Drittligisten ins Vielfinale

Arsenal setzt sich in der 5. Runde des FA Cups knapp mit 2:1 gegen den Drittligisten Mansfield Town durch.

Während Arsenal damit ins Viertelfinale einzieht, bedeutet die Niederlage für die Hausherren trotz couragierter Leistung das Aus.

Londoner Dominanz und späte Belohnung

Von Beginn an übernehmen die Gäste das Kommando und kontrollieren das Geschehen. Schon früh prüft Max Dowman den gegnerischen Torhüter (4.), doch Nigel Cloughs Elf steht tief und versucht, die Räume eng zu machen.

Der Druck der Londoner nimmt jedoch stetig zu – was sich in einer Statistik von insgesamt 21 Torschüssen widerspiegelt.

Kurz vor dem Pausenpfiff belohnt sich der Favorit für den Aufwand: Nach Vorarbeit von Gabriel Martinelli erzielt Noni Madueke die verdiente Führung (41.). Mit diesem knappen Vorsprung geht es in die Kabinen.

Joker Evans sticht, Eze antwortet

Zur zweiten Halbzeit beweist Nigel Clough ein glückliches Händchen und bringt William Albert Evans für Tyler Roberts. Dieser Wechsel zahlt sich beinahe augenblicklich aus, als der Joker kurz nach Wiederanpfiff den vielumjubelten Ausgleich besorgt (50.).

Arsenal zeigt sich jedoch nur kurz geschockt und drängt auf die erneute Führung. Diese gelingt schließlich Eberechi Eze, der nach einem Zuspiel von Christian Norgaard zur Stelle ist und auf 1:2 stellt (66.).

Hitzige Schlussphase

Das Spiel wird zunehmend intensiver und ist von vielen Unterbrechungen geprägt. Schiedsrichter Thomas Bramall muss mehrfach zum Karton greifen, verwarnt unter anderem Louis Reed (60.) auf Seiten der Gastgeber sowie Riccardo Calafiori (70.) und Torschütze Eze (74.) bei den Gästen.

Arteta bringt in der 76. Minute Bukayo Saka, um für Entlastung zu sorgen. Mansfield wirft in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive der Gäste hält stand und sichert den Aufstieg.