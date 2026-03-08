Weissman: Sommer-Transfer steht bevor

Mit sieben Toren in 18 Pflichtspielen hat Shon Weissman seinen Wert für Blau-Weiß Linz ganz klar unter Beweis gestellt.

Jedoch sieht es danach aus, als würde das Abenteuer in der Stahlstadt für den 30-jährigen Stürmer nach nur einem Jahr wieder enden.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, visiert Weissman eine Rückkehr zum Wolfsberger AC an. Der Stürmer stehe bereits seit langem mit dem WAC in Kontakt.

Blau-Weiß-Option wird wohl nicht gezogen

Zwar beinhalte der aktuelle Kontrakt des Israelis eine Option auf eine weitere Saison bei Blau-Weiß Linz - insofern der Klub nicht absteigt -, Weissman tendiere jedoch zu einem Abgang, so heißt es.

Weissman kickte bereits in der Saison 2019/20 in Wolfsberg. Damals kürte er sich mit 30 Toren zum Bundesliga-Torschützenkönig und wechselte für die damalige WAC-Rekordsumme von vier Millionen Euro weiter zu Real Valladolid.

Aktuell hat der WAC mit Erik Kojzek lediglich einen Stürmer für die kommende Saison unter Vertrag.