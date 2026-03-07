Ex-Frankfurter sichert Manchester City das Weiterkommen im FA Cup

Newcastle United unterliegt in der fünften Runde des FA Cups Manchester City zu Hause mit 1:3.

Die Hausherren finden den besseren Start in die Partie und gehen durch Harvey Barnes in der 18. Spielminute mit 1:0 in Führung. Der Engländer verwertet einen Steckpass von Sandro Tonali.

Die Gäste können aber noch vor der Pause durch Savinho nach Assist von Jeremy Doku ausgleichen (39.).

Doppelpack sichert Aufstieg

Nach dem Seitenwechsel schlägt die Stunde von Omar Marmoush. Der Ägypter verwertet kurz nach dem Wiederanpfiff ein Zuspiel von Matteus Nunes zur 2:1-Führung (47.).

In der 65. Minute ist es erneut der Ex-Frankfurter der jubelnd abdreht. Wieder wird Marmoush von Matheus Nunes bedient und trifft von der Strafraumgrenze zum 3:1-Endstand.

Dank des Sieges über Premier-League-Konkurrenten Newcastle steigen die "Skyblues" in die nächste Runde des FA Cups auf.