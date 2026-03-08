DC United DC United DCU
Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Endstand
1:2
0:2 , 1:0
  • Thai Baribo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Lionel Messi kratzt am 900er!

Der argentinische Superstart trifft beim Sieg gegen DC United - und erzielt damit sein 899. Pflichtspieltor.

Lionel Messi kratzt am 900er! Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami am Samstag bei DC United das 899. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt.

Nach einem Doppelpack in der Vorwoche gegen Orlando City (4:2) trifft der achtmalige Weltfußballer in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0 (27.).

Der 38-jährige Argentinier bejubelt damit sein 80. Tor für den MLS-Klub, für den er seit Sommer 2023 spielt.

Messis 41-jähriger Rivale Cristiano Ronaldo hat die 900-Tore-Marke bereits überschritten.

Messis Tor im VIDEO:

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Verletzung: Ronaldo lässt sich in Spanien behandeln

Nach Verletzung: Ronaldo lässt sich in Spanien behandeln

International
Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Deutsche Bundesliga
Barca fährt knappen Sieg bei Athletic Bilbao ein

Barca fährt knappen Sieg bei Athletic Bilbao ein

La Liga
Ex-Frankfurter sichert Manchester City das Weiterkommen im FA Cup

Ex-Frankfurter sichert Manchester City das Weiterkommen im FA Cup

International
Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB

Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB

Deutsche Bundesliga
Juventus Turin wird der Favoriten-Rolle gerecht

Juventus Turin wird der Favoriten-Rolle gerecht

Serie A
Chelsea rettet sich gegen dezimiertes Wrexham eine Runde weiter

Chelsea rettet sich gegen dezimiertes Wrexham eine Runde weiter

International

Kommentare

Fußball International Fußball Lionel Messi Cristiano Ronaldo Ronaldo Inter Miami Cristiano Orlando City Naldo