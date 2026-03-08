SI CAPITÁN! 🫡⚽️ Golazo de Leo Messi para duplicar el marcador 🔥 pic.twitter.com/e5w7NBUS2b— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026
DC United DCU
Inter Miami CF MIA
Endstand
1:20:2 , 1:0
-
Thai Baribo
NEWS
Lionel Messi kratzt am 900er!
Der argentinische Superstart trifft beim Sieg gegen DC United - und erzielt damit sein 899. Pflichtspieltor.
Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami am Samstag bei DC United das 899. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt.
Nach einem Doppelpack in der Vorwoche gegen Orlando City (4:2) trifft der achtmalige Weltfußballer in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0 (27.).
Der 38-jährige Argentinier bejubelt damit sein 80. Tor für den MLS-Klub, für den er seit Sommer 2023 spielt.
Messis 41-jähriger Rivale Cristiano Ronaldo hat die 900-Tore-Marke bereits überschritten.