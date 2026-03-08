Lionel Messi kratzt am 900er!

Lionel Messi hat beim 2:1-Sieg von Inter Miami am Samstag bei DC United das 899. Pflichtspieltor seiner Karriere erzielt.

Nach einem Doppelpack in der Vorwoche gegen Orlando City (4:2) trifft der achtmalige Weltfußballer in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0 (27.).

Der 38-jährige Argentinier bejubelt damit sein 80. Tor für den MLS-Klub, für den er seit Sommer 2023 spielt.

Messis 41-jähriger Rivale Cristiano Ronaldo hat die 900-Tore-Marke bereits überschritten.

