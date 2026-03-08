Umbruch beim VfL Wolfsburg!

Der deutsche Bundesligist trennt sich nach einer enttäuschenden Saison von Trainer Daniel Bauer. Zudem muss auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen gehen. Das vermeldet der Klub am Sonntag.

"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen", wird Sportdirektor Pirmin Schwegler vom VfL zitiert.

Acht Spiele ohne Sieg

Die Wolfsburger konnten die letzten acht Pflichtspiele nicht für sich entscheiden. In der Tabelle liegen sie auf dem vorletzten Rang.

Erst im November wurde Bauer beim Klub, wo auch Patrick Wimmer und Pavao Pervan unter Vertrag stehen, zunächst interimsweise Trainer. Im Dezember übernahm er das Team offiziell als Cheftrainer.

Seit 2016 war der 43-Jährige in der Akademie der Wolfsburger tätig.

Kommt Hecking zurück?

Als neuer Chefcoach soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom Sonntag Routinier Dieter Hecking zurückkehren.

Hecking hatte Wolfsburg 2015 zum Sieg im DFB-Pokal und in die Champions League geführt. Nun soll der 61-Jährige den erstmaligen Abstieg seit der Bundesliga-Premiere des VW-Werksklubs 1997 verhindern.

Über Christiansens Nachfolge soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Vorerst soll der im Dezember verpflichtete Schweizer Pirmin Schwegler als Sportdirektor mehr Verantwortung übernehmen.