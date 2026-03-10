Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Ist die Zukunft von Xabi Alonso geklärt?

Wie das spanische Medium "Okdiario" berichtet, hat der Baske einen neuen Verein gefunden: FC Liverpool. Demnach soll eine mündliche Einigung zwischen den "Reds" und dem früheren Sechser vorliegen.

Diese besagt, dass der 44-Jährige ab der kommenden Saison der neue Cheftrainer wird. Alonso würde einen Dreijahresvertrag bekommen.

Verkündung schon in der nächsten Woche?

Darüber hinaus will "Okdiario" wissen, wann Liverpool die Anstellung Alonsos bekannt geben werde. Nämlich erst dann, wenn der Verein aus der UEFA Champions League ausscheidet.

Der früheste Zeitpunkt für die Verkündung wäre damit der 18. März, nach dem Rückspiel gegen Galatasaray. Im Viertelfinale würde ein Duell mit Paris Saint-Germain oder Chelsea bevorstehen.

