NEWS

Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Nach seinem Aus bei Real Madrid soll Xabi Alonso bereits einen neuen Verein gefunden haben. Wieder handelt es sich um ein Team, für das er selbst spielte.

Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ist die Zukunft von Xabi Alonso geklärt?

Wie das spanische Medium "Okdiario" berichtet, hat der Baske einen neuen Verein gefunden: FC Liverpool. Demnach soll eine mündliche Einigung zwischen den "Reds" und dem früheren Sechser vorliegen.

Diese besagt, dass der 44-Jährige ab der kommenden Saison der neue Cheftrainer wird. Alonso würde einen Dreijahresvertrag bekommen.

Verkündung schon in der nächsten Woche?

Darüber hinaus will "Okdiario" wissen, wann Liverpool die Anstellung Alonsos bekannt geben werde. Nämlich erst dann, wenn der Verein aus der UEFA Champions League ausscheidet.

Der früheste Zeitpunkt für die Verkündung wäre damit der 18. März, nach dem Rückspiel gegen Galatasaray. Im Viertelfinale würde ein Duell mit Paris Saint-Germain oder Chelsea bevorstehen.

Bie Real Madrid wird hingegen ein Ex-Barcelona-Star gehandelt >>>

Mehr zum Thema

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Premier League
Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Serie A
BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
32
VAR-Sabottage! Münster-Fans zogen Stecker

VAR-Sabottage! Münster-Fans zogen Stecker

International
Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Deutsche Bundesliga
1
Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Deutsche Bundesliga
4
Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Bundesliga

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Xabi Alonso FC Liverpool Gerüchteküche