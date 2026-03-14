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Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Viktor Gyökeres
  • Max Dowman
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Nächster Schritt zum Titel? Arsenal gewinnt zuhause spät

Die "Gunners" haben zuhause gegen Everton so ihre Probleme. Zwei späte Tore sorgen aber für die Entscheidung.

Nächster Schritt zum Titel? Arsenal gewinnt zuhause spät Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Arsenal macht spät den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft!

Die "Gunners" feiern in der 30. Runde der englischen Premier League einen knappen 2:0-Heimsieg gegen den FC Everton.

In einer umkämpften Partie, in der Arsenal klare Vorteile hat, will der ersehnte Treffer lange nicht fallen. Kurz vor Schluss beweist Mikel Arteta jedoch ein glückliches Händchen, bringt nach einer Stunde Gyökeres und der Schwede erzielt nach Vorarbeit von Piero Hincapie aus wenigen Metern das Führungstor (89.).

Kurz vor dem Abpfiff trifft dann auch noch Youngster Max Dowman zum 2:0-Endstand (90.+7). Dowman wird damit mit 16 Jahren zum jüngsten Premier-League-Torschützen der Geschichte (Hier nachlesen >>>).

Arsenal vergrößert den Vorsprung auf Verfolger Manchester City damit auf zehn Punkte. Die "Skyblues" haben jedoch noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Heimniederlage für die "Blues"

Im Parallelspiel kassiert der FC Chelsea vor eigenem Publikum gegen Newcastle United eine 0:1-Niederlage.

Den entscheidenden Treffer erzielt Anthony Gordon in der Anfangsphase (19.). Chelsea bleibt damit Fünfter, Newcastle ist Neunter.

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