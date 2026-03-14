Manchester City patzt erneut im Titelrennen

Am 30. Spieltag der Premier League trennen sich West Ham United und Manchester City im London Stadium mit einem 1:1-Unentschieden.

Von Beginn an übernimmt die Mannschaft aus Manchester klar das Kommando auf dem Feld und drängt die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. City verzeichnet am Ende erdrückende 71 Prozent Ballbesitz und erspielt sich zahlreiche Eckbälle, die in der Anfangsphase vornehmlich von Omar Marmoush getreten werden.

Nach ersten ungenutzten Gelegenheiten durch einen Schuss von Marmoush (22.) und einen Kopfball von Erling Haaland (27.) belohnen sich die favorisierten Gäste schließlich: Marmoush bedient Bernardo Silva, der den Ball zur hochverdienten Führung im Netz unterbringt (31.).

Schneller Ausgleich

Die Reaktion der Londoner lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Mit ihrem einzigen Torschuss im gesamten Spiel schlagen sie eiskalt zu, als Jarrod Bowen nach einer Standardsituation Mavropanos findet, der die Kugel per Kopf in die Maschen wuchtet.

Ein später Versuch von Antoine Semenyo (45.) verfehlt das Tor, sodass es mit dem Remis in die Kabinen geht.

Der vergebliche Sturmlauf

Nach dem Seitenwechsel gleicht das Spielgeschehen einem reinen Sturmlauf der Citizens. City erarbeitet sich im Verlauf der Partie insgesamt 15 Eckbälle und feuert aus allen Lagen, scheitert aber immer wieder an der Ungenauigkeit im Abschluss oder der kompakten Defensive West Hams.

Haaland findet bei einem Schuss (61.) seinen Meister im stark reagierenden Abwehrverbund, wenig später verfehlt der Norweger das Gehäuse komplett (70.).

Auch Abdukodir Khusanov per Kopf (63.), Jeremy Doku (66.) und Marc Guehi (68., 90.) bringen den Ball aus guten Positionen nicht im Tor unter. Weitere Schüsse der eingewechselten Rayan Cherki (78.) und Tijani Reijnders (84.) sowie ein später Kopfball von Rodri (90.) werden entschärft.

Zittern bis zum Schlusspfiff

Das Heimteam beschränkt sich im zweiten Durchgang ausschließlich auf das Verteidigen und vereinzelte Entlastungsangriffe, bei denen Taty Castellanos (56.) und der eingewechselte Adama Traore (90.) jeweils wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen werden.

In der absoluten Schlussphase kommt es noch zu einer kurzen Schrecksekunde, als Torschütze Mavropanos verletzungsbedingt auf dem Rasen behandelt werden muss (90.), er beendet die Partie nach kurzer Unterbrechung jedoch.

Rückschlag im Titelkampf

Für Manchester City ist dieses Unentschieden angesichts eines Schussverhältnisses von 21:1 ein herber Rückschlag, da der FC Arsenal im Parallelspiel siegt. City fehlen nun neun Punkte auf die Tabellenspitze.

Bei West Ham United hingegen wird der couragierte Auftritt bejubelt: Die Mannschaft steht nun hauchdünn über dem Strich und sammelt enorm wichtiges Selbstvertrauen für die verbleibenden Aufgaben im Tabellenkeller.