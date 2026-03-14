West Ham United West Ham United WHU Manchester City Manchester City MCI
Endstand
1:1
1:1 , 0:0
  • Konstantinos Mavropanos
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Manchester City patzt erneut im Titelrennen

Die Statistik spricht mit 21:1 Schüssen glasklar für die Gäste. Diese bringen den Ball aber nicht im Tor unter und verlieren wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Manchester City patzt erneut im Titelrennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 30. Spieltag der Premier League trennen sich West Ham United und Manchester City im London Stadium mit einem 1:1-Unentschieden.

Von Beginn an übernimmt die Mannschaft aus Manchester klar das Kommando auf dem Feld und drängt die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. City verzeichnet am Ende erdrückende 71 Prozent Ballbesitz und erspielt sich zahlreiche Eckbälle, die in der Anfangsphase vornehmlich von Omar Marmoush getreten werden.

Nach ersten ungenutzten Gelegenheiten durch einen Schuss von Marmoush (22.) und einen Kopfball von Erling Haaland (27.) belohnen sich die favorisierten Gäste schließlich: Marmoush bedient Bernardo Silva, der den Ball zur hochverdienten Führung im Netz unterbringt (31.).

Schneller Ausgleich

Die Reaktion der Londoner lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Mit ihrem einzigen Torschuss im gesamten Spiel schlagen sie eiskalt zu, als Jarrod Bowen nach einer Standardsituation Mavropanos findet, der die Kugel per Kopf in die Maschen wuchtet.

Ein später Versuch von Antoine Semenyo (45.) verfehlt das Tor, sodass es mit dem Remis in die Kabinen geht.

Der vergebliche Sturmlauf

Nach dem Seitenwechsel gleicht das Spielgeschehen einem reinen Sturmlauf der Citizens. City erarbeitet sich im Verlauf der Partie insgesamt 15 Eckbälle und feuert aus allen Lagen, scheitert aber immer wieder an der Ungenauigkeit im Abschluss oder der kompakten Defensive West Hams.

Haaland findet bei einem Schuss (61.) seinen Meister im stark reagierenden Abwehrverbund, wenig später verfehlt der Norweger das Gehäuse komplett (70.).

Auch Abdukodir Khusanov per Kopf (63.), Jeremy Doku (66.) und Marc Guehi (68., 90.) bringen den Ball aus guten Positionen nicht im Tor unter. Weitere Schüsse der eingewechselten Rayan Cherki (78.) und Tijani Reijnders (84.) sowie ein später Kopfball von Rodri (90.) werden entschärft.

Zittern bis zum Schlusspfiff

Das Heimteam beschränkt sich im zweiten Durchgang ausschließlich auf das Verteidigen und vereinzelte Entlastungsangriffe, bei denen Taty Castellanos (56.) und der eingewechselte Adama Traore (90.) jeweils wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen werden.

In der absoluten Schlussphase kommt es noch zu einer kurzen Schrecksekunde, als Torschütze Mavropanos verletzungsbedingt auf dem Rasen behandelt werden muss (90.), er beendet die Partie nach kurzer Unterbrechung jedoch.

Rückschlag im Titelkampf

Für Manchester City ist dieses Unentschieden angesichts eines Schussverhältnisses von 21:1 ein herber Rückschlag, da der FC Arsenal im Parallelspiel siegt. City fehlen nun neun Punkte auf die Tabellenspitze.

Bei West Ham United hingegen wird der couragierte Auftritt bejubelt: Die Mannschaft steht nun hauchdünn über dem Strich und sammelt enorm wichtiges Selbstvertrauen für die verbleibenden Aufgaben im Tabellenkeller.

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

#9 - Aymeric Laporte - 65 Millionen Euro
#9 - João Cancelo - 65 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Arsenal-Talent jüngster Premier-League-Torschütze aller Zeiten

Arsenal-Talent jüngster Premier-League-Torschütze aller Zeiten

Premier League
1
Nächster Schritt zum Titel? Arsenal gewinnt zuhause spät

Nächster Schritt zum Titel? Arsenal gewinnt zuhause spät

Premier League
Trotz starker Leistungen: Keine Jobgarantie für United-Coach

Trotz starker Leistungen: Keine Jobgarantie für United-Coach

Premier League
Nach nur einem Monat: Nächster Trainerwechsel bei PL-Klub?

Nach nur einem Monat: Nächster Trainerwechsel bei PL-Klub?

Premier League
9
Güler-Traumtor! Real mit souveränem Sieg gegen Affengrubers Elche

Güler-Traumtor! Real mit souveränem Sieg gegen Affengrubers Elche

La Liga
Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Serie A
Hertha lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen

Hertha lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen

International

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester City West Ham United