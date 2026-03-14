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Trotz starker Leistungen: Keine Jobgarantie für United-Coach

Miteigentümer Jim Ratcliffe legt sich nicht auf den erfolgreichen Interimstrainer Michael Carrick als Langzeitlösung fest, hat für seine Arbeit aber Lob parat.

Trotz starker Leistungen: Keine Jobgarantie für United-Coach Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press
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Der Miteigentümer von Manchester United, Jim Ratcliffe, lobte den Interimscoach Michael Carrick für seine "exzellente Arbeit", wich jedoch einer Frage nach der langfristigen Anstellung des Trainers aus.

Unter Carrick, dem ehemaligen englischen Nationalspieler und Mittelfeldspieler von United, der im Januar bis zum Saisonende verpflichtet wurde, verbesserte sich Manchester United auf den dritten Tabellenplatz der Premier League.

"Er leistet exzellente Arbeit, ja absolut", sagte Ratcliffe gegenüber Sky Sports am Rande des Großen Preises von China am Samstag.

Nur eines von acht Spielen verloren

Ruben Amorim wurde Anfang Januar nach 14 Monaten im Amt und auf dem sechsten Tabellenplatz entlassen. Ratcliffe, der trotz seiner Minderheitsbeteiligung die Fußballoperationen von United kontrolliert, wurde von Sky Sports gefragt, ob Carrick den Posten dauerhaft erhalten würde, wenn sich der Aufwärtstrend des Teams fortsetzt.

"Da gehe ich nicht drauf ein", erwiderte Ratcliffe mit einem Schmunzeln.

Unter Carrick gewann United sechs seiner acht Spiele und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Am Sonntag empfängt United Aston Villa im Old Trafford. Beide Teams sind punktgleich, wobei Carricks Mannschaft aufgrund der besseren Tordifferenz vorne liegt.

Ratcliffe, Inhaber des Petrochemiekonzerns INEOS, ist auch Anteilseigner des Mercedes F1-Teams.

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