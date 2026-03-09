Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Die Viertelfinalpaarungen im FA Cup der Saison 2025/26 sind ausgelost.

Als Losfeen fungierten die ehemaligen Profis Joe Cole und Joe Hart.

Das hochkarätigste Duell ist jenes zwischen Manchester City und Liverpool FC.

Außenseiter Port Vale aus der League One reist nach seinem Sieg gegen Sunderland AFC zu Chelsea an die Stamford Bridge.

Die Viertelfinals werden am Wochenende des 4. April 2026 ausgetragen.

Die Paarungen im Überblick:

Southampton FC – Arsenal FC

Chelsea FC – Port Vale

Manchester City – Liverpool FC

West Ham United – Leeds United