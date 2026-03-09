NEWS

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Noch sind acht Teams im Rennen um die begehrte Trophäe.

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Viertelfinalpaarungen im FA Cup der Saison 2025/26 sind ausgelost.

Als Losfeen fungierten die ehemaligen Profis Joe Cole und Joe Hart.

Das hochkarätigste Duell ist jenes zwischen Manchester City und Liverpool FC.

Außenseiter Port Vale aus der League One reist nach seinem Sieg gegen Sunderland AFC zu Chelsea an die Stamford Bridge.

Die Viertelfinals werden am Wochenende des 4. April 2026 ausgetragen.

Die Paarungen im Überblick:

Southampton FC – Arsenal FC

Chelsea FC – Port Vale

Manchester City – Liverpool FC

West Ham United – Leeds United

Die 10 teuersten Neuzugänge von Manchester City

#9 - Aymeric Laporte - 65 Millionen Euro
#9 - João Cancelo - 65 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Blockbuster-Transfer wackelt: Real blitzt wohl bei ManCity ab

Blockbuster-Transfer wackelt: Real blitzt wohl bei ManCity ab

Premier League
Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Serie A
Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

International
Nach Machtkampf! TSG Hoffenheim hat neuen Klubchef

Nach Machtkampf! TSG Hoffenheim hat neuen Klubchef

Deutsche Bundesliga
Nach langer Verletzungspause: Nemeth-Comeback am Wochenende?

Nach langer Verletzungspause: Nemeth-Comeback am Wochenende?

Deutsche Bundesliga
1
BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
20
Laimer-Verlängerung bei Bayern: Eberl überrascht mit Update

Laimer-Verlängerung bei Bayern: Eberl überrascht mit Update

Deutsche Bundesliga
12

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Manchester City