NEWS

Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Der Jugendspieler der Katalanen ist in der Serie A äußerst erfolgreich. Wechselt er jetzt zum Erzrivalen seines Ex-Klubs?

Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid könnte Alvaro Arbeloa im Sommer wieder ersetzen. Sollte der Cheftrainer keine Titel einfahren, dürfte es eng um den ehemaligen Rechtsverteidiger werden.

Arbeloas Vorgänger Alonso hat laut einem Bericht bei seinem Ex-Klub unterschrieben >>>

Auf den Ex-Real-Profi könnte jetzt ein Kicker mit Barcelona-Vergangenheit folgen. Wie der Journalist Jorge Picon bei "El Desmarque" verrät, schätzen die "Königlichen" die Arbeit von Cesc Fabregas bei Como.

Der Spanier führte den Klub aus der Serie B auf aktuell Platz vier in der Serie A. Die Tabelle >>>

Kehrte nach Barcelona zurück

Es ist also wenig verwunderlich, dass Fabregas gehandelt wird. Der Weltmeister von 2010 wurde bei Barcelona groß, wechselte allerdings als Jugendlicher in die Jugendabteilung Arsenals. Bei den Nordlondonern gelang der Durchbruch, ehe er zwischen 2011 und 2014 zurück nach Barcelona kehrte. Danach ging es zu Chelsea, Monaco und zum Karriereende (2022/2023) nach Como, dort ist er seit 2024 Cheftrainer.

Davor arbeitete er als U19-Coach und Co-Trainer des Klubs. Fabregas soll das Projekt fortführen wollen. Ein Angebot von Real könnte aber verlockend sein.

Mehr zum Thema

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Serie A
Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Premier League
BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

BVB schielt auf einen Rapid-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
31
FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

Champions League
Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Deutsche Bundesliga
1
Interessiert sich Ex-Salzburg-Boss für ÖFB-Teamspieler?

Interessiert sich Ex-Salzburg-Boss für ÖFB-Teamspieler?

Deutsche Bundesliga
2
Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Bundesliga

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Primera Division Italien (Fußball) Real Madrid Como 1907 Cesc Fabregas Gerüchteküche