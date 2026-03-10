Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Real Madrid könnte Alvaro Arbeloa im Sommer wieder ersetzen. Sollte der Cheftrainer keine Titel einfahren, dürfte es eng um den ehemaligen Rechtsverteidiger werden.

Arbeloas Vorgänger Alonso hat laut einem Bericht bei seinem Ex-Klub unterschrieben

Auf den Ex-Real-Profi könnte jetzt ein Kicker mit Barcelona-Vergangenheit folgen. Wie der Journalist Jorge Picon bei "El Desmarque" verrät, schätzen die "Königlichen" die Arbeit von Cesc Fabregas bei Como.

Der Spanier führte den Klub aus der Serie B auf aktuell Platz vier in der Serie A.

Kehrte nach Barcelona zurück

Es ist also wenig verwunderlich, dass Fabregas gehandelt wird. Der Weltmeister von 2010 wurde bei Barcelona groß, wechselte allerdings als Jugendlicher in die Jugendabteilung Arsenals. Bei den Nordlondonern gelang der Durchbruch, ehe er zwischen 2011 und 2014 zurück nach Barcelona kehrte. Danach ging es zu Chelsea, Monaco und zum Karriereende (2022/2023) nach Como, dort ist er seit 2024 Cheftrainer.

Davor arbeitete er als U19-Coach und Co-Trainer des Klubs. Fabregas soll das Projekt fortführen wollen. Ein Angebot von Real könnte aber verlockend sein.