Bahnt sich bei Tottenham Hotspur der nächste Trainerwechsel an?

Die Gerüchte um ein vorzeitiges Aus von Neo-Cheftrainer Igor Tudor verdichten sich. Das kommende Premier-League-Spiel gegen den amtierenden Meister FC Liverpool am Sonntag (17:30 Uhr im LIVE-Ticker) könnte für den 47-Jährigen bereits zum Endspiel werden.

Der Kroate hat das Amt beim strauchelnden Premier-League-Klub erst am 14. Februar von Thomas Frank übernommen und ist noch nicht einmal einen Monat im Amt.

Unter ihm sind die Spurs jedoch noch sieglos, kassierten wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen und stecken in der Premier League in akuter Abstiegsnot. In der UEFA Champions League wurde man zudem von Atlético Madrid deklassiert. Auch die Kontroverse um Torhüter Antonin Kinský (Mehr Infos>>>) sorgte zuletzt für Aufsehen.

Kommt nun De Zerbi?

Wie "The Athletic" berichtet, suchen die Nordlondoner bereits einen Nachfolger für Tudor. Sollte er gegen die "Reds" nicht gewinnen, drohe ihm das Aus. In der Premier League könnte man an diesem Spieltag sogar auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Favorit auf die Nachfolge des ehemaligen Juve-Trainers soll der im Februar bei Olympique Marseille entlassene Italiener Roberto De Zerbi sein, der schon bei Brighton & Hove Albion erfolgreich in der höchsten Spielklasse Englands arbeitete.

Er ist seitdem vereinslos, wurde zuletzt auch mit Manchester United in Verbindung gebracht.