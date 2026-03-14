Arsenal-Talent jüngster Premier-League-Torschütze aller Zeiten

Max Dowman, ein 16-jähriger Flügelspieler des FC Arsenal, ist mit einem beeindruckenden Treffer in der Nachspielzeit beim 2:0-Sieg seines Teams gegen Everton zum jüngsten Torschützen in der Premier League aller Zeiten geworden (Zum Spielbericht>>>).

Dowman eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, dribbelte an zwei Everton-Spielern vorbei und lief von der Mittellinie unbedrängt auf das Tor zu, um den Ball ins leere Netz zu schieben. Der Everton-Torhüter Jordan Pickford war zuvor bei einer Ecke mit nach vorne geeilt.

Ein Ausnahmetalent

Dowman, ein englisches Fußball-Wunderkind, spielte mit 16 Jahren und 73 Tagen erst sein drittes Premier-League-Spiel, nachdem er zu Saisonbeginn bereits zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen war.

Er brach damit den Rekord des ehemaligen Everton-Spielers James Vaughan, der 16 Jahre und 270 Tage alt war, als er 2005 gegen Crystal Palace traf.

Rekorde im Schnelldurchlauf

Bereits im November war Dowman mit 15 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League geworden, als er gegen Slavia Prag in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Dowman geht nach wie vor noch zur Schule. Mit 14 Jahren wurde er vom Arsenal-Trainer Mikel Arteta gebeten, im Dezember vergangenen Jahres mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Bei der Asien-Tour des Vereins in Spielen gegen den AC Mailand und Newcastle zeigte er bereits sein Können.

Um die Premier-League-Vorschriften für Spieler unter 18 Jahren einzuhalten, muss Dowman sich in einem separaten Umkleideraum umziehen.