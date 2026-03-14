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BVB-Star könnte zu Ex-Klub zurückkehren

Der Mittelfeldspieler ist im Sommer ablösefrei.

BVB-Star könnte zu Ex-Klub zurückkehren Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Julian Brandt wird Borussia Dortmund im Sommer nach sieben Jahren verlassen.

Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wird der 29-Jährige nicht verlängern und einige Topklubs wie der FC Barcelona oder Arsenal sollen bereits Interesse zeigen.

Nun schaltet sich ein weiterer Klub ins Rennen um den offensiven Mittelfeldspieler ein. Denn auch Brandts Ex-Klub Bayer 04 Leverkusen soll sich mit ihm beschäftigen.

Bereits fünf Jahre in Leverkusen

Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro sagt nach dem 1:1 gegen die Bayern gegenüber "DAZN": "Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon (Rolfes, Sport-Geschäftsführer, Anm.) den will, werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen."

Brandt spielte bereits von 2014 bis 2019 in Leverkusen, ehe er für 25 Millionen Euro zum BVB wechselte. Für die "Werkself" bestritt Brandt insgesamt 215 Spiele, wobei ihm 42 Tore und 52 Vorlagen gelangen.

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