Güler-Traumtor! Real mit souveränem Sieg gegen Affengrubers Elche

Nächste Niederlage für ÖFB-Legionär David Affengruber und sein Team FC Elche. In der 28. Runde der spanischen LaLiga setzt es auswärts eine klare 1:4-Niederlage gegen Real Madrid.

Zu Beginn der Begegnung präsentiert sich die Elf von Eder Sarabia durchaus mutig, gewinnt viele Zweikämpfe und verbucht über die gesamte Spielzeit hinweg sogar leichte Vorteile beim Ballbesitz (52 Prozent).

Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöht Real Madrid deutlich die Schlagzahl in der Offensive.

Rüdiger und Valverde schlagen zu

Zunächst zwingt Federice Valverde den Gästekeeper Matias Dituro zu einer Parade, ehe Antonio Rüdiger die anschließende Situation nutzt und die Führung besorgt (39.).

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlägt Valverde dann selbst zu und verwertet ein präzises Zuspiel von Francisco Garcia zum verdienten 2:0-Pausenstand (45.).

Arbeloas goldenes Händchen in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel versucht Elche durch verschiedene Standardsituationen, wie etwa mehrere Eckbälle, Druck aufzubauen, zwingende Torchancen bleiben jedoch zunächst aus.

Auf der Gegenseite beweist Arbeloa ein glückliches Händchen bei seinen Wechseln. Kurz nachdem Affengruber für ein Vergehen die Gelbe Karte sieht (66.), verwertet Dean Huijsen eine Hereingabe des erst kurz zuvor eingewechselten Daniel Yanez per Kopfball zum 3:0 (66.).

Affengrubers intensiver Arbeitstag in der Defensive endet wenig später, als er in der 74. Minute ausgewechselt wird.

Güler aus über 60 Metern

In der Schlussphase kommen die Gäste noch einmal zum Jubeln: Ein starker Schuss von Grady Diangana wird zunächst abgewehrt, führt im Nachgang jedoch zu einem unglücklichen Eigentor des Madrilenen Angel Moram zum 3:1 (85.).

Die ohnehin geringe Hoffnung von Elche währt allerdings nur kurz, denn der ebenfalls eingewechselte Arda Güler zieht in der 89. Minute aus über sechzig Meter und trifft perfekt ins leere Tor zum 4:1-Endstand.

Elche in Abstiegsnöten

Mit diesem überzeugenden Heimsieg bleibt Real Madrid als Tabellenzweiter mit 66 Punkten dem Spitzenreiter FC Barcelona im Titelrennen extrem dicht auf den Fersen.

Für den FC Elche spitzt sich die Lage hingegen dramatisch zu. Mit 26 Zählern rangiert Sarabias Mannschaft aktuell auf Platz 17 und spürt im direkten Kampf um den rettenden Strich den RCD Mallorca bedrohlich nah im Nacken, der lediglich einen Punkt weniger auf dem Konto hat.