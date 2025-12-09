FSV Mainz FSV Mainz M05 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach BMG
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Danny Da Costa e
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Wochenlange Pause: Mwene fällt verletzt aus

Mainz-Legionär Phillipp Mwene hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach verletzt und fällt in den nächsten Spielen aus.

Wochenlange Pause: Mwene fällt verletzt aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Phillipp Mwene wird Mainz 05 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der ÖFB-Legionär hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach verletzt. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich der Außenverteidiger eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hat. Wie lange der 31-Jährige ausfallen wird, ist nicht klar - er wird dem Tabellenletzten aber zumindest in den nächsten Partien fehlen, so der Klub auf der Vereinsseite.

Bei den kriselnden Mainzern ist der Trainereffekt indes ausgeblieben: Wenige Tage nach der Trennung von Bo Henriksen ist den "Nullfünfern" auch gegen Gladbach kein Punkt vergönnt gewesen (zum Spielbericht>>>).

Die Mainzer liegen mit sechs Zählern am Tabellenende der deutschen Bundesliga, mit zwei Punkten Rückstand auf den FC St. Pauli sowie fünf auf den 1. FC Heidenheim und einen Relegationsplatz.

Mehr zum Thema

Der SC Freiburg: Kontinuität statt Glamour-Fußball

Der SC Freiburg: Kontinuität statt Glamour-Fußball

Deutsche Bundesliga
1
Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
16
Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Deutsche Bundesliga
3
Konrad Laimer äußert sich zu Bayern-Zukunft

Konrad Laimer äußert sich zu Bayern-Zukunft

Deutsche Bundesliga
25
Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Deutsche Bundesliga
32
ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

Deutsche Bundesliga
28
Grünes Licht! Barca-Keeper ter Stegen vor Kader-Comeback

Grünes Licht! Barca-Keeper ter Stegen vor Kader-Comeback

La Liga
5
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FSV Mainz 05 Phillipp Mwene Verletzungspause