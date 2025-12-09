Wochenlange Pause: Mwene fällt verletzt aus

Phillipp Mwene wird Mainz 05 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der ÖFB-Legionär hat sich bei der 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach verletzt. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich der Außenverteidiger eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hat. Wie lange der 31-Jährige ausfallen wird, ist nicht klar - er wird dem Tabellenletzten aber zumindest in den nächsten Partien fehlen, so der Klub auf der Vereinsseite.

Bei den kriselnden Mainzern ist der Trainereffekt indes ausgeblieben: Wenige Tage nach der Trennung von Bo Henriksen ist den "Nullfünfern" auch gegen Gladbach kein Punkt vergönnt gewesen (zum Spielbericht>>>).

Die Mainzer liegen mit sechs Zählern am Tabellenende der deutschen Bundesliga, mit zwei Punkten Rückstand auf den FC St. Pauli sowie fünf auf den 1. FC Heidenheim und einen Relegationsplatz.