Vertragsklausel: ÖFB-Verteidiger in mehreren Top-Ligen gehandelt

Leopold Querfeld hat sich bei Union Berlin durchgesetzt. Der Wiener gehört bei den "Eisernen" in der aktuellen Saison zum Stammpersonal.

Dennoch ist es alles andere als sicher, dass der 22-Jährige auf den WM-Zug aufspringen wird. Die Konkurrenz in der Innverteidigung ist beim ÖFB-Team groß. Im März-Lehrgang stand Querfeld nicht einmal im Kader.

Ausstiegsklausel im Vertrag

Auf Klubebene könnte sich im Sommer bei Querfeld etwas tun, wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet. Ihm zufolge läuft Querfelds Vertrag nur bis 2027, offiziell ist dazu nichts bekannt.

Weiters habe Querfeld eine Ausstiegsklausel unter seinem Marktwert, dieser beträgt aktuell 18 Millionen Euro.

Interesse aus Top-Ligen

Interessenten für eine mögliche Verpflichtung des Verteidigers soll es mehrere geben.

Konkrete Namen fallen im Bericht nicht, sie würden aber aus der Deutschen Bundesliga, der Premier League, der Serie A und der Ligue 1 kommen.