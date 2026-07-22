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137 Millionen Euro! Morgan Rogers wird Rekordtransfer

Der englische Nationalspieler wechselt für eine neue britische Rekordsumme von Aston Villa zum FC Chelsea.

137 Millionen Euro! Morgan Rogers wird Rekordtransfer Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Chelsea hat Englands Nationalspieler Morgan Rogers von Premier-League-Konkurrent Aston Villa verpflichtet.

Laut Medienberichten vom Dienstagabend sollen die "Blues" 117 Millionen Pfund (137,32 Mio. Euro) für den 23-jährigen Mittelfeldspieler überweisen.

Dies stellt nicht nur den teuersten Transfers der Geschichte eines Engländers dar, sondern auch den zweitteuersten Premier-League-Transfer der Historie. Lediglich der Schwede Alexander Isak war bei seinem Wechsel von Newcastle zum FC Liverpool teurer (145 Mio. Euro).

Andersons Rekord schon wieder Geschichte

Die bisherige Rekordablöse eines Engländers von 135 Millionen Euro für den Anfang Juli getätigten Transfer des Nationalteamkollegen Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wurde hingegen übertroffen.

Rogers stand für England bei der WM in sieben von acht Spielen am Platz. Bei Chelsea erhält er einen bis 2033 laufenden Vertrag.

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