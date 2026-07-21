Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor, der bei der Weltmeisterschaft 2026 im Einsatz war, hat am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Der 47-jährige Taylor leitete über 800 Spiele in der englischen Premier League, nationalen Pokalwettbewerben, europäischen Klubwettbewerben und wichtigen internationalen Turnieren.

Sein letztes Spiel war das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft am 6. Juli, als der spätere Weltmeister Spanien Cristiano Ronaldos Portugal mit 1:0 eliminierte.

"Die Leitung auf höchstem Niveau zu übernehmen, war ein immenses Privileg, aber der Druck ist intensiv und die Beobachtung ist konstant", sagte Taylor in einer Erklärung. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, beiseitezutreten und sich auf den Übergang in das nächste Kapitel meiner Karriere zu freuen."

Ein Blick auf seine Karriere

Taylor wurde 2006 Profi-Schiedsrichter und war bei 432 Premier-League-Partien im Einsatz.

Er leitete zudem die FA-Cup-Finals 2017 und 2020 sowie das Ligapokal-Finale 2015 und war 14 Jahre lang auf FIFAs internationaler Liste.

Kontroverse um Europa-League-Finale

Nachdem die Roma im Europa-League-Finale 2023 nach einem 1:1-Unentschieden im Elfmeterschießen gegen Sevilla verloren hatte, ging der unterlegene Trainer José Mourinho in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel auf den Schiedsrichter Taylor los.

Mourinho beschimpfte ihn später auch im Stadion und nannte Taylor mit einer Reihe von Kraftausdrücken einen "Schandfleck".

Taylor und seine Familie mussten danach am Budapester Flughafen von der Security eskortiert werden, nachdem verärgerte Roma-Fans ihn beschimpft und einen Stuhl in seine Richtung geworfen hatten.