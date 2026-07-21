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Salzburger Sommerabgang ist Thema beim FC Chelsea

Im Sommer hat er den FC Red Bull Salzburg verlassen und könnte direkt weiterverkauft werden.

Salzburger Sommerabgang ist Thema beim FC Chelsea Foto: © IMAGO / NurPhoto
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Kerim Alajbegovic verbrachte eine starke Saison beim FC Red Bull Salzburg. Bayer Leverkusen zog entsprechend die Rückkaufklausel für den Sommer. Ob der Bosnier unter dem Bayer-Kreuz verbleiben wird, ist aber alles andere als klar.

Laut "The Athletic" interessiert sich nämlich der FC Chelsea für den Offensiv-Mann. Bei den Londonern ist mit Xabi Alonso ein Mann am Werk, der den Ex-Salzburger aus Leverkusen-Zeiten kennt.

Zuvor müssen die Engländer allerdings Spieler verkaufen, um den Alajbegovic-Deal zu ermöglichen.

Bergamo eigentlich Favorit

Laut "Corriere dello Sport" galt zuletzt Atalanta Bergamo als heißer Kandidat für einen Transfer. Demnach sei man sich mit Leverkusen einig. Die Ablöse betrage um die 25 Millionen Euro.

In Leverkusen hat der 18-Jährige noch bis 2031 einen Vertrag. Für Salzburg erzielte er vergangene Saison in 44 Spielen 13 Treffer und vier Assists.

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