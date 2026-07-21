Top-Gehalt winkt: Muslic-Klub will mit Torjäger verlängern

Das Vertragsverhältnis zwischen dem bosnischen WM-Fahrer Edin Dzeko und dem Klub von Miro Muslic endete zu Saisonschluss, seither ist der Verein um eine Verlängerung mit dem Star-Angreifer bemüht.

Besuch in Kroatien

Nach Informationen der "Sport Bild" ist Schalkes Sportvorstand Frank Baumann bereits zu Dzeko in sein Ferien-Domizil nach Kroatien gefahren, um den Torjäger von einer Verlängerung zu überzeugen.

Dzeko soll Baumann sein Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet haben. Im Falle einer Unterschrift würde der Bosnier in den Kreis der Top-Verdiener aufsteigen.

900.000 Euro Grundgehalt soll der 6-fache Torschütze bei den "Knappen" erhalten. Durch leistungsbezogene Boni könnte das Jahreseinkommen die 1-Millionen-Euro-Grenze deutlich übersteigen.

Nun liegt der Ball beim Routinier, der sich für die Entscheidungsfindung allerdings bis Anfang August Zeit nehmen möchte. Sollten die "Königsblauen" bis dahin einen adäquaten Ersatz für den Stürmer gefunden haben, soll Dzeko umgehend informiert werden, um die Entscheidung zu beschleunigen.

Zweifel aufgrund von Verletzungen

"Sky" berichtet am Montag, dass es dennoch Zweifel an einer Verlängerung des Top-Stürmers gibt. Grund soll seine Verletzungsanfälligkeit sein.

Auch würde das neue Gehalt das alte bei Weiten übersteigen, da der Bosnier im Winter noch auf einen Teil seines Salärs verzichtet haben soll.

Ein Faktor, der Schalke 04 in die Karten spielen könnte, ist die Verpflichtung von Robin Gosens. Der deutsche Ex-Nationalspieler ist mit Dzeko befreundet und würde sich wünschen, dass er sich noch ein drittes Mal, nach Mailand und Florenz, mit dem Stürmer die Kabine teilen darf.