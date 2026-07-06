Der VfB Stuttgart will Christopher Olivier noch nicht ziehen lassen.

Der 20-jährige Österreicher möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und die Schwaben, für die er ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, diesen Sommer verlassen. Der VfB stellt sich aktuell jedoch quer.

Mehrere Klubs zeigen Interesse am Rechtsverteidiger, darunter der SK Rapid und Austria Wien. Olivier soll sich allerdings bereits mit dem deutschen Zweitligisten Hannover 96 und dem dänischen Erstligisten Bröndby IF einig sein, berichtet der "Kicker".

Stuttgart zögert mit Verkauf

Rund eine Million Euro könnte der VfB kassieren, Stuttgart zögert aber.

Der Grund: Stammkraft Lorenz Assignons ist nach einer Schulterverletzung möglicherweise bis zum Saisonstart rekonvaleszent. Dazu wurden Josha Vagnoman und Leonidas Stergiou in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

Olivier ist vertraglich noch bis Sommer 2028 an Stuttgart gebunden, seit 2022 spielt der ÖFB-U21-Teamspieler für die Schwaben. Für die zweite Mannschaft hat der Vorarlberger bisher 47 Einsätze absolviert.