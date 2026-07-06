Haaland-Papa: "Jeder möchte für Real spielen"

Erling Haaland sorgt bei der Fußball-WM für Furore.

Mit einem Doppelpack hat der norwegische Superstar Rekordweltmeister Brasilien im Alleingang eliminiert, hält mittlerweile bei sieben Toren aus vier Spielen. Das "Rudern" nimmt kein Ende! Darf Norwegen vom Titel träumen? >>>

Während Erling am Platz glänzt, gab sein Vater Alf-Inge vor dem Spiel gegen Brasilien ein Interview bei "DAZN" - und sprach über ein mögliches Engagement bei Real Madrid. Jenem Klub, mit dem sein Sohn in der Vergangenheit zuhauf in Verbindung gebracht wurde.

"Erling ist sehr glücklich bei Manchester City, aber..."

"Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen", sagt der 53-Jährige.

In der Königsklasse triumphierte Erling Haaland mit ManCity bereits, sein Arbeitspapier ist noch bis Sommer 2034 datiert.

Trotzdem macht sein Vater keinen Hehl daraus, dass er sich seinen Sprössling bei den "Königlichen" gut vorstellen könne. "Würde ich ihn gerne bei Real Madrid sehen? Vielleicht. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie", meint er.