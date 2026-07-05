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Fix: Andreas Schicker gelingt Rekord-Transfer bei Hoffenheim!

Ein Offensivspieler der Sinsheimer wechselt in die Premier League und wird damit zum neuen Rekord-Transfer des Klubs.

Fix: Andreas Schicker gelingt Rekord-Transfer bei Hoffenheim! Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Der Transfer-Coup ist offiziell.

Bazoumana Touré verlässt die TSG 1899 Hoffenheim in Richtung Premier League. Newcastle United zahlt dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den Ivorer, der vor eineinhalb Jahren für 10 Mio. Euro aus Hammarby kam.

Damit sorgt Sportchef Andreas Schicker federführend für einen neuen Rekord-Abgang der Hoffenheimer: Bislang war Ex-Rapidler Joelinton mit 43,5 Mio. Euro der teuerste Verkauf - auch er ging übrigens zu Newcastle.

Bei den "Magpies" unterschreibt der blitzschnelle Flügelspieler einen "langfristigen" Vertrag, in der vergangenen Saison kam er auf fünf Tore und zwölf Scorer in 30 Bundesliga-Spielen.

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