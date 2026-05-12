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PL-Traum geplatzt! Ballo scheitert mit Millwall im Playoff

Der ÖFB-Legionär hatte in der ersten Halbzeit die Führung für den FC Millwall am Fuß. In der zweiten Halbzeit setzte sich dann die Klasse von Hull City durch.

PL-Traum geplatzt! Ballo scheitert mit Millwall im Playoff Foto: © GETTY
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Für Thierno Ballo ist am Montagabend der Traum vom Aufstieg in die Premier League geplatzt. Nach einem 0:0-Unentschieden im Hinspiel unterlag das Team des ÖFB-Legionärs im Playoff-Halbfinale Hull City vor heimischer Kulisse mit 0:2.

In der ersten Halbzeit hatte die WAC-Leihgabe nach einer Unsicherheit von Gästekeeper Pandur die große Chance auf die Führung, doch Joseph konnte für seinen geschlagenen Torhüter vor der Linie klären.

Ballo sieht die Gegentore bereits auf der Bank

Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit übernahm aber Hull City das Kommando und entschied das Spiel durch Tore von Belloumi (64.) und Gelhardt (79.) für sich. Die beiden Gegentore erlebte Ballo bereits von der Ersatzbank aus, sein Arbeitstag war nach 57 Minuten beendet.

Damit steht Hull City im Finale der Championship-Playoffs, wo der Sieger der Partie FC Southampton gegen den FC Middlesbrough wartet.

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